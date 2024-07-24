الأمم المتحدة: 150 ألف شخص نزحوا من خان يونس منذ الإثنين

قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة إن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من مدينة خان يونس في قطاع غزة منذ يوم الإثنين.

وكانت مدينة خان يونس الواقعة في جنوب قطاع غزة محور هجوم عسكري جديد تقول إسرائيل إنه يهدف إلى مكافحة "جهود حماس لإعادة تجميع قواتها هناك".

وأصدر الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين أمراً بإخلاء الأجزاء الشرقية من خان يونس، وقلّصت المساحة الأمنة التي أعلنتها في منطقة المواصي، بزعم أن مقاتلي حماس يستخدمونها لتنفيذ "أنشطة إرهابية وإطلاق الصواريخ".

وقُتل ما لا يقل عن 80 فلسطينياً في المنطقة منذ بدء العملية الإسرائيلية، حسبما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "بي بي سي" البريطانية عن مسؤولة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لبرنامج غزة، اليوم، قولها إن ما يُقدر بنحو 150 ألف شخص نزحوا من خان يونس منذ يوم الإثنين، حين تم الإعلان عن أمر الإخلاء الأخير.