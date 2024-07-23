هاريس تعلن حصولها على "الدعم الكافي" لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي

قالت نائبة الرئيس الأميركي، كمالا هاريس، مساء أمس، إنها "فخورة" بحصولها على الدعم الواسع اللازم للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبالتالي، تحل هاريس محل الرئيس جو بايدن، في السباق إلى البيت الأبيض، بعدما أعلن انسحابه، إثر ضغوط تتعلق بمخاوف بشأن سنه وحالته الصحية والعقلية، ومدى تأثيرها على حظوظه أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن غالبية المندوبين الديمقراطيين، البالغ عددهم نحو 4000 شخص، المكلّفين اختيار مرشح الحزب رسميا، أعلنوا بالفعل نيّتهم دعم هاريس.

وقالت نائبة الرئيس الأميركي في بيان: "أتطلع إلى أن أتمكن قريبا من قبول هذا التعيين رسميا"، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت مصادر في الحملة الانتخابية لهاريس، قد قالت في وقت سابق لرويترز، إنها "تجاوزت مساء الإثنين عدد المندوبين المطلوب" للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة.

ووفقا لإحصاء لوكالة أسوشيتد برس، فقد حصلت هاريس على أصوات 2214 مندوبا، وهو ما يتجاوز الأغلبية البسيطة اللازمة للفوز بالترشيح في الاقتراع الأول.

وقالت أسوشييتد برس إن المسح غير رسمي، حيث يتمتع المندوبون الديمقراطيون بحرية التصويت للمرشح الذي يختارونه عندما يختار الحزب مرشحه رسميا.