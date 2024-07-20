الكويت.. مرسوم جديد بسحب الجنسية من 3 أشخاص ومن حصل عليها بالتبعية

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً جديداً بسحب شهادة الجنسية الكويتية من 3 اشخاص بناء على المادة (21) مكرراً "أ" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.

وصدر القرار بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.

ونص القرار على سحب شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس من الأشخاص وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.