"كراودسترايك": بدء إصلاح انقطاع نظام تكنولوجيا المعلومات

قال المدير التنفيذي لشركة "كراودسترايك" جورج كورتس إن الشركة حددت التحديث الذي أدى إلى انهيار أنظمة ويندوز في أنحاء العالم وأنه "تم بدء عملية الإصلاح"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال كورتس في بيان نشره عبر منصة إكس اليوم "ليس هذا حادثا أمنيا، ولا هجوم سيبراني. تم تحديد المشكلة وعزلها وبدأ الإصلاح."

وتعمل كراودسترايك مع العملاء المتضررين من الخلل الذي جرى العثور عليه في تحديث محتوى واحد لدى مضيفي ويندوز. ولم يتأثر مستخدمو نظامي ماك أو لينيكس.

وسببت مشكلة حاسوبية اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، اليوم الجمعة.

ووفقا لتقارير إعلامية، تعطل العمل في بنوك وشركات ومستشفيات، وأيضا حركة الطيران، في دول أخرى.

وأكدت شركة مايكروسوفت الليلة الماضية أنها تحقق في مشكلة تتعلق بخدماتها وتطبيقاتها، حيث حذر موقع حماية الخدمة بشركة التكنولوجيا العملاقة من "تراجع في الخدمة"، يعني عدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى العديد من الخدمات الأكثر شعبية للشركة، التي يستخدمها الكثير من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لتقارير إعلامية، يُشتبه أن سبب العطل التقني الواسع نجم عن خطأً في تحديث برنامج لشركة أمن تكنولوجيا المعلومات "كراودسترايك". وأرجعت إحدى شركات الطاقة في أستراليا أعطالها إلى ذلك التحديث.