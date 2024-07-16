باريس.. جرح عسكري في هجوم بالسكين وتوقيف مشتبه به

جُرح عسكري فرنسي كان ضمن دورية لمكافحة الإرهاب طعناً بسكّين في هجوم في باريس، أمس، وتمّ توقيف المشتبه به، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وأشار الوزير في منشور على منصة "إكس" إلى أنّ حياة العسكري المصاب ليست بخطر، في حين أوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أنّ الجندي أصيب في الكتف.

ويأتي الهجوم قبل أقلّ من أسبوعين من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس (26 يوليو-11 أغسطس).

وأعرب وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو في منشور على "إكس" عن تضامنه مع "العسكري الذي أصيب في محطة غار دو ليست خلال انتشار في إطار عملية سانتينيل".

وتابع "الدعم والامتنان لقواتنا المسلّحة التي تشارك أكثر من أي وقت مضى في ضمان أمن الفرنسيين".