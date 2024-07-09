الرئيس المصري يشدد على ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وشدد الرئيس المصري خلال استقباله اليوم "ويليام بيرنز" رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية، بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع وأكد أهمية إنفاذ حل الدولتين، في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

من جانبه، ثمن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وآخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.