بحصوله على 182 مقعدا.. فوز تحالف اليسار بالانتخابات البرلمانية الفرنسية



فاز ائتلاف الأحزاب اليسارية، "الجبهة الشعبية الجديدة" بالانتخابات البرلمانية في فرنسا، حيث حصل على 182 مقعدا في الجمعية الوطنية للبلاد، بحسب البيانات النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب البيانات، حل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط في المركز الثاني بحصوله على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية.

وفي المركز الثالث وفقا البيانات، جاء حزب التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه لوبان، حيث حصل على 143 مقعدًا في البرلمان.

ويليه لحزب الجمهوري في المرتبة التالية بـ 45 مقعدًا.

أما باقي الأحزاب المشاركة في الانتخابات حصلت في المجموع على 39 مقعدًا.