إيلون ماسك يدعو لحل مكتب التحقيقات الفدرالي بسبب قضية إبستين

اتهم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه لا يلاحق المتورطين في قضية الممول الفاضح جيفري إبستين، داعيا لحله إذا لم يبدأ في أداء واجباته.

وكتب ماسك على منصة "إكس": "لا تكن هناك ولو محاولة واحدة لمعاقبة عملاء إبستين. إما ينفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي واجباته أو تظهر هناك حجة جدية لإصلاحه أو إلغائه".

وفي وقت سابق نشرت محكمة في الولايات المتحدة وثيقة قضائية تضم قائمة للأشخاص المتورطين في قضية إبستين.

واتهم جيفري إبستين في الولايات المتحدة بالاتجارة بالقاصرين والتآمر للانخراط في هذا الاتجار.

وفي يوليو 2019 تم العثور عليه في زنزانة السجن مصابا بجروح في رقبته وتوفي لاحقا متأثرا بجروحه. وأظهر التحقيق أنه انتحر.