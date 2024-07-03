الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم.

تضمن التشكيل الجديد للحكومة تعيين نائبين لرئيس الوزراء، وتغييرات واسعة في الحقائب الوزارية.. وشهدت تولى الفريق أول

عبد المجيد صقر منصب وزير الدفاع خلفا للفريق محمد زكي، وإعادة تعيين اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية، فيما كُلف السفير بدر عبدالعاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.