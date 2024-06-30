الرياح تؤجج حرائق غابات بالقرب من أثينا

اندلع حريقا غابات كبيران يوم الأحد قرب العاصمة اليونانية أثينا، وبعثت السلطات برسائل طوارئ لبعض السكان تطلب منهم إخلاء منازلهم ولآخرين بالبقاء في منازلهم وإغلاق نوافذهم لحماية أنفسهم من الدخان.

شب الحريق الأول، جنوب شرق أثينا، في وقت مبكر من بعد الظهر.

وقالت السلطات المحلية إنه أحرق ما لا يقل عن أربعة منازل وعدة سيارات، فيما لم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الساعة السادسة مساء.

كان الحريق يقترب من ميناء لافريو على بعد حوالي ستين كيلومترا جنوب شرق أثينا.

وعانت المنطقة من حرائق الغابات في السنوات الأخيرة.

ثمة غابة صغيرة إلى الجنوب، قرب كيب سونيو، قد تكون عرضة للخطر هي الأخرى.

وفي وقت لاحق اندلع حريق ثان يتحرك بسرعة شمال أثينا قرب ضاحية ستاماتا.

وشق الحريق طريقه عبر الشجيرات والغابات ويتحرك باتجاه جبل بنديلي الذي يبلغ ارتفاعه ألفا ومائة متر، وهو أحد الجبال الأربعة التي تحيط بمنطقة العاصمة أثينا.

وقالت خدمة الإطفاء إن مائتين وثلاثين من عناصر الإطفاء وسبع عشرة طائرة واثنتي عشرة مروحية يعملون على إخماد الحريقين.

ولا تستطيع الطائرات والمروحيات العمل إلا في وضح النهار.

ويساعد الطقس الحار والجاف- المقترن برياح قوية- على انتشار الحرائق.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة الصغرى إلى ثلاثين درجة مئوية يومي الإثنين والثلاثاء.