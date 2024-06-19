الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة

أحبطت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون" قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن المنطقة العسكرية الشمالية، نجحت وبعد أعمال الرصد والمتابعة في إسقاط الطائرة والسيطرة عليها، وتبين بأنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.