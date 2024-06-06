الإمارات تدين الاعتداء على السفارة الأميركية في بيروت

أدانت دولة الإمارات بشدة، الاعتداء الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة في بيروت، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات، تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.