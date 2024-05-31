علي لاريجاني يترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية

قدم علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني السابق وكبير المفاوضين النوويين، طلب ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تمت الدعوة إليها، في أعقاب الوفاة المفاجئة للرئيس السابق إبراهيم رئيسي ، في حادث مروحية.

وقدم عالم الرياضيات/66 عاما/ طلبه للترشح، في وزارة الداخلية الإيرانية اليوم الجمعة.

وتولى لاريجاني العديد من المناصب البارزة، في السنوات الأخيرة، بما في ذلك وزير الثقافة. وفي الفترة من عام 2005 حتى عام 2007، قاد الوفد الإيراني في المفاوضات، حول البرنامج النووي المثير للجدل في إيران.

كانت قد تمت الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، بعد وفاة الرئيس رئيسي في حادث مروحية في 19 مايو.

وقد بدات عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية أمس الخميس وتستمر 5 أيام. وبعد ذلك، تكون مهلة امام مجلس صيانة الدستور من سبعة ايام لدراسة أهلية المرشحين وبالتالي الاعلان عن اسماء المرشحين يوم 11 يونيو المقبل .

وتبدا الحملات الانتخابية للمرشحين في 12 يونيو وتستمر حتى 27 منه، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في دورتها الرابعة عشرة يوم 28 يونيو، ويتم فيها انتخاب الرئيس التاسع للبلاد باقتراع مباشر من الشعب.

يشار إلى أن عدد الناخبين الإيرانيين الذين لهم حق الانتخاب يبلغ 61 مليونا و172ألفا.

