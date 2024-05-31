وفاة 24 هنديا نتيجة الحر الشديد في ولاية بيهار

قالت السلطات الهندية إن ما لا يقل عن 24 شخصا لقوا حتفهم جراء تعرضهم لما يشتبه بأنها ضربة شمس في ولايتي بيهار وأوديشا بشرق البلاد، حيث تشهد المنطقة موجة حر من المتوقع أن تستمر حتى غد السبت.

وتشهد الهند صيفا حارا جدا، وسجلت منطقة في العاصمة نيودلهي أعلى درجة حرارة تشهدها البلاد على الإطلاق وهي 52.9 درجة مئوية هذا الأسبوع، وإن كان من المحتمل تعديل هذه الدرجة عندما تفحص هيئة الأرصاد الجوية أجهزة الاستشعار في محطة الأرصاد التي سجلت هذه القراءة.

وتشهد الهند موجة حر وتخطت الحرارة في العديد من المدن 45 درجة مئوية. وباستثناء بيهار لم تنشر السلطات حصيلة الوفيات على مستوى البلاد.

وقالت المحكمة العليا في ولاية راجستان (غرب) التي سجلت أعلى درجات حرارة في الأيام الأخيرة إن السلطات لم تتخذ التدابير المناسبة لحماية الناس من الحرّ.

وذكرت المحكمة الخميس قبل الإعلان عن الوفيات في بيهار أنه "بسبب ظواهر الطقس المتطرفة على شكل موجات حر، قضى مئات الأشخاص هذا الشهر".

وحضت الحكومة على إعلان حال طوارئ وطنية.

وطلبت المحكمة من حكومة الولاية إنشاء صندوق تعويضات لأقارب المتوفين نتيجة الحر.