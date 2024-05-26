القوات الجوية الروسية تدمّر مطارا جهّزته كييف و"الناتو" لاستقبال مقاتلات "إف-16"

أعلن سيرغي ليبيديف منسق العمل السري في جنوب أوكرانيا تدمير القوات الجوية الروسية مطار ستاروقسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا، جهزته كييف و"الناتو" لاستقبال مقاتلات "إف-16".

وأضاف: "الضربة الجوية الروسية نفذت الليلة الماضية، وطالت أيضا حقل ستاروقسطنطينوف الذي يتم فيه تدريب المجندين الأوكرانيين على أيدي خبراء من "الناتو" قبل إرسالهم إلى الجبهة".

وأشار كذلك إلى تدمير محطة للكهرباء في مدينة قسطنطينوف وأن انفجارا عنيفا أعقب الضربة قبل انقطاع الكهرباء بالكامل عن المدينة، التي كانت تعاني أصلا من تقنين التيار.