السيسي وبايدن يتفقان علي إدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم لحين فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني

اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم لإدخالها إلي قطاع غزة وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من الرئيس الأمريكي تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.