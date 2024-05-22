رئيس الوزراء الإسباني يعلن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 مايو الحالي.

وقال سانشيز خلال كلمة في البرلمان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرض حل الدولتين "للخطر ويواصل تدمير غزة"، مشيرا إلى "أننا شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".

وشدد على أن "التهديدات الخارجية لم تتراجع لكن سنواجهها عبر الآليات الديمقراطية".