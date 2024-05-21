الصحة العالمية تدعو إسرائيل لرفع القيود على إدخال المساعدات الطبية لغزة

دعا المدير العام منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة، وقال إن الطريق الرئيسي لنقل المساعدات الطبية الطارئة من مصر إلى القطاع أُغلق.

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس بمؤتمر صحفي في جنيف "في الوقت الذي يواجه فيه سكان غزة المجاعة، ندعو إسرائيل إلى رفع الحصار والسماح بمرور المساعدات. فبدون تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة، لا يمكننا الحفاظ على دعمنا للمستشفيات لإنقاذ الأرواح".

واستولت إسرائيل على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر وأغلقته في السابع من مايو أيار مما عطل طريقا حيويا لمرور الناس والمساعدات من القطاع وإليه.

وقال تيدروس إن ذلك أثر على ستة مستشفيات وتسعة مراكز صحية أولية وتسبب في فقدان 70 مركز إيواء لمرافقها الطبية.

وأضاف "الاستشارات اليومية انخفضت بنحو 40 بالمئة والتطعيم 50 بالمئة. أصبح نحو 700 مريض مصابين بأمراض خطيرة، كان من الممكن إجلاؤهم للحصول على رعاية طبية في مكان آخر، عالقين في منطقة حرب".

وانهار نظام الرعاية الصحية في غزة بشكل أساسي منذ أن بدأت إسرائيل هجومها العسكري في القطاع بعد الهجمات التي شنها مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول عبر الحدود.

وقال تيدروس إن مستشفى العودة في شمال قطاع غزة ما زال تحت الحصار منذ يوم الأحد حيث يحاصر 148 من موظفي المستشفى و22 مريضا ومرافقيهم بداخله. وأضاف أن القتال قرب مستشفى كمال عدوان، في شمال غزة أيضا، عرض للخطر قدرته على رعاية المرضى.

وأردف قائلا "هذان هما المستشفيان الوحيدان العاملان المتبقيان في شمال غزة. من الضروري ضمان استمرار قدرتهما على تقديم الخدمات الصحية".