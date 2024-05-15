بوتين يطالب بابتكارات عسكرية للانتصار على اوكرانيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته مجددا الأربعاء إلى الابتكار في الإنتاج العسكري للانتصار على أوكرانيا، حيث تتقدم القوات الروسية لا سيما في منطقة خاركيف، وهو ما أشاد به.

وقال خلال اجتماع بثه التلفزيون الروسي مع كبار الضباط ووزير الدفاع الجديد أندريه بيلوسوف "رغم انجاز الكثير لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به في مجال الإنتاج الدفاعي".

وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها الرجلان معا علنا منذ تعيين بيلوسوف، المستشار الاقتصادي السابق لبوتين، الأحد في تعديل وزاري مفاجئ.

وتابع "لقد قلنا ذلك مرارا، من يتقن بسرعة أكبر أحدث وسائل الكفاح المسلح هو الذي ينتصر" مؤكدا أن جيشه "يمتلك كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".

الأسبوع الماضي دعا لأن تكون التكنولوجيا العسكرية الروسية "سباقة" وأقر بأن روسيا تمكنت من الحصول على الإمدادات في السوق الدولية رغم العقوبات.

وشدد الرئيس الروسي الأربعاء على أن المهمة الأساسية لوزير دفاعه الجديد ستكون تحسين الميزانية الدفاعية التي ارتفعت كثيرا عام 2024.

وطالب بأن "تستخدم هذه الأموال التي لا يستهان بها المخصصة لتطوير المؤسسة العسكرية بأكثر الطرق فعالية".

قال فلاديمير بوتين أخيرا إنه راض عن تقدم الجيش الروسي في أوكرانيا الذي أعلن سيطرته على عدة مناطق في خاركيف حيث يشن هجوما منذ أسبوع.

وأضاف أن "قواتنا تعمل بشكل مستمر كل يوم على تحسين مواقعها في جميع الاتجاهات".