المرر يترأس وفد الدولة في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية بالمنامة

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات في الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد الخميس المقبل في مملكة البحرين الشقيقة.

وعُقد في العاصمة البحرينية المنامة اليوم اجتماع وزراء الخارجية التحضيري، حيث تم الاتفاق خلاله على مسودة جدول أعمال القمة، ومشاريع القرارات، ومختلف الوثائق ذات الصلة التي ستعرض على القادة.

وعقد وزراء الاقتصاد العرب اجتماعاً تحضيرياً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس ، ورفعوا مسودات مشاريع القرارات الخاصة بمبادرات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والتي سترفع إلى القادة بعد غد لإقرارها.