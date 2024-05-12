مجلس حكماء المسلمين يشيد برفض الإمارات دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي المشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة

أشاد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالموقف المشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الداعية لمشاركة دولة الإمارات في إدارة مدنية لقطاع غزة.

وأكد مجلس حكماء المسلمين، في بيان أصدره اليوم، تأييده الكامل لموقف دولة الإمارات الشجاع من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، ورفض الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.