مصر ترحب بتصويت الجمعية العامة لصالح قرار حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

رحبت جمهورية مصر العربية بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

واعتبرت مصر - في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم - أن صدور هذا القرار التاريخي، بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي.

ونوه البيان إلى أهمية توقيت صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ودعت جمهورية مصر العربية بهذه المناسبة، جميع الدول - التي لم تتخذ بعد قرارا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية - إلى المضى قُدُماً نحو اتخاذ هذه الخطوة الهامة والمفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.