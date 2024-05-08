الشرطة تفكك مخيم اعتصام موال للفلسطينيين بجامعة جورج واشنطن وتعتقل العشرات

بدأت الشرطة الأميركية في إزالة مخيم تضامن مع الفلسطينيين في جامعة جورج واشنطن بالعاصمة صباح الأربعاء، بعد ساعات من مغادرة عشرات المحتجين الموقع وسيرهم نحو منزل رئيسة الجامعة، إلين غرانبرغ.

ووفقا لصحيفة جي دبليو هاتشيت، المستقلة الصادرة عن الجامعة ويديرها طلاب "قدم افراد الشرطة تحذيرهم الثالث والأخير للمتظاهرين بضرورة التحرك في نحو الساعة 3:30 صباحا، وقالوا إن كل من سيبقى في باحة يو وشارع إتش أمام الساحة، سيعتقل."

وحذر مسؤولو الجامعة في بيانات من إيقاف إضافي لمزيد من الطلاب المشاركين في أنشطة احتجاجية.

وقالت الجامعة في بيان "بالرغم من التزام الجامعة بحماية حقوق الطلاب في حرية التعبير، فقد تطور المخيم ليتحول إلى نشاط غير مشروع، وينتهك المشاركون بشكل مباشر عدة سياسات للجامعة ولوائح للمدينة."

كانت وسائل إعلام قد نقلت عن منظمي الاحتجاج أن بعض المحتجين تعرضوا للرش بالمياه ورذاذ الفلفل، بينما منعتهم الشرطة من دخول المخيم، واعتقلت نحو 30 شخصا.