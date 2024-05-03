مصرع 20 شخصاً على الأقل في حادث حافلة بباكستان

قضى 20 شخصاً على الأقل في حادث مروري، شمال باكستان، اليوم، عندما انحرفت حافلتهم عند منعطف وسقطت في وادٍ على نهر السند، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

وكانت الحافلة تقوم برحلة بين روالبندي بالقرب من العاصمة إسلام آباد، ومدينة غلغت.

وقال عزمت شاه، المسؤول في الشرطة ببلدة شيلاس الواقعة على بعد حوالى 20 كيلومتراً من موقع الحادث، إن «20 شخصاً قتلوا وأصيب 21 آخرون بجروح في الحادث».

وأوضح في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن السائق فقد السيطرة على الحافلة عند منعطف فسقطت في الوادي الذي يمر به نهر السند.

وأفاد المسؤول في الشرطة بأن خمسة من المصابين حالتهم حرجة وسينقلون إلى غلغت.

وتسجل باكستان معدلات وفيات مرتفعة جراء الحوادث المرورية بسبب سوء حالة الطرق السريعة وعدم احترام قوانين السير والقيادة بتهور.

وغالباً ما تكون الحافلات محملة بأقصى طاقتها في البلاد، ولا يتم الالتزام بربط حزام الأمان.