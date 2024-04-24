مصر تحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية وأكد على ضرورة العمل على وقف الحرب الجارية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي اليوم من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حيث جرى التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول أيضا الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وتوافق الجانبان على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى مناطق قطاع غزة كافة؛ لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، مع التشديد على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين، بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.