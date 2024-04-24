تحذير أممي: 281 مليون شخص في العالم يعانون من تفاقم انعدام الأمن الغذائي

حذر تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم من المستويات الخطيرة التي وصل إليها الجوع الحاد حول العالم والمؤثر بشكل مباشر، مشيرا إلى أن أكثر من 281.6 مليون شخص يعانون من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي يفاقم من المخاوف الأممية المتزايدة من المجاعة و"انتشار الموت على نطاق واسع".

جاء ذلك في التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية، الذي اشترك في إعداده كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) التابعتين لمنظمة الأمم المتحدة.

وذكر أن هناك ملايين الأسر تعاني من الفجوات الغذائية الكبيرة، التي تنعكس إما في ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد والوفيات الزائدة أو يتم تخفيفها باستخدام إستراتيجيات التكيف الطارئة.

وشدد التقرير على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى الدول الأشد حاجة لتجنب المزيد من التدهور في أوضاع شعوبها.