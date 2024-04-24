بايدن يوقع على الخطة الأميركية الضخمة لمساعدة أوكرانيا

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء على الخطة الأميركية الواسعة لتقديم مساعدة عسكرية واقتصادية لأوكرانيا معلناً أنّ الدفعة الأولى من المعدات العسكرية ستغادر إلى كييف "في الساعات المقبلة".

وأعلن بايدن من البيت الأبيض بعد ساعات قليلة من إقرار مجلس الشيوخ الخطة بعد مفاوضات استمرت لأشهر في الولايات المتحدة، أنّ النصوص التي تم التصويت عليها "ستجعل أميركا أكثر أماناً والعالم أكثر أماناً وستضمن الريادة الأميركية في العالم والجميع يعرف ذلك"، لافتاً إلى أنها "استثمار في أمننا الذاتي".

ولقيت الخطة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار وتتضمن أيضا أموالًا لإسرائيل وتايوان وإنذارا نهائيا لتيك توك، دعما واسعا جدًا في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء.

وخُصّصت الحصة الكبرى وقدرها 61 مليار دولار لكييف التي تواجه وضعاً معقداً في ساحة المعركة ضد روسيا.

وقال بايدن إن الخطة "تقدّم دعماً حيوياً لشركاء أميركا حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم وحياة مواطنيهم وحرياتهم".

وأضاف الرئيس الديموقراطي "لن ننحني أمام أحد، وطبعاً ليس أمام (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".

وقال "لا نتخلى عن حلفائنا بل ندعمهم، ولا نسمح للطغاة بالانتصار بل نعارضهم، ولا نشاهد التطورات في العالم بل نحن نشكلها"، مشيداً بتوقيع مجلس النواب على النص "بعد أشهر من المفاوضات الصعبة" بين الديموقراطيين والجمهوريين.

وتابع بايدن الذي طالب بهذه الأموال منذ أشهر "هذا ما يعنيه أن تكون قوة عالمية عظمى".

وقال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته اليومية "مهما قيل، نحن نتلقى الدعم الذي نحتاج إليه، وهو الضروري بالنسبة لنا لنستمر في حماية الأرواح من الهجمات الروسية"، واعداً "ببذل كل الجهود لتعويض" تأخّر هذه المساعدات.

ومن جهته قلل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء من تأثير هذه المساعدات، وقال إنّ "كل الدفعات الجديدة من الأسلحة جاهزة بالتأكيد ولن تغيّر الوضع على الجبهة".