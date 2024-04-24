الأردن يجري الانتخابات النيابية في 10 سبتمبر المقبل

أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن موسى المعايطة، اليوم الأربعاء ، إجراء الانتخابات النيابية بالبلاد في 10 سبتمبر المقبل.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن المعايطة قوله ، خلال مؤتمر صحافي اليوم، إن إصدار الجدول الزمني الناظم لمجريات العملية الانتخابية في كافة مراحلها ومن ضمنها موعد الترشح الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من سبتمبر للعام 2024 موعدا للاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين يأتي بالاستناد لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته .

و أضاف أن صدور الإرادة الملكية والأمر الملكي بإجراء الانتخابات تزامن مع الزيارة الملكي للملك عبدالله الثاني حيث التقى برئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة وأصدر توجيهاته للمجلس بضرورة العمل من أجل إنجاح الانتخابات النيابية بتطبيق القانون وبمنتهى "النزاهة والشفافية".

وأمر العاهل الأردني في وقت سابق بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.