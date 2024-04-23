عبدالله بن زايد ووزير خارجية باكستان يبحثان هاتفيا علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي محمد إسحاق دار وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

واستعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من القطاعات الداعمة لجهود البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة ومتنامية مشيرا إلى الحرص المتبادل على تعزيزها ودفع آفاق التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه أكد معالي محمد إسحاق دار على عمق العلاقات الإماراتية الباكستانية معربا عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام السلامة في أعقاب الأحوال المناخية الصعبة والأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة مؤخرا.



وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن الحكومة الباكستانية مع دولة الإمارات وشعبها معربا عن تقديره العميق لدور الجالية الباكستانية المقيمة في الدولة خلال التعامل مع تداعيات هذه الظروف المناخية والأمطار الغزيرة.