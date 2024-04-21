نتنياهو: سأتصدى بكل قوتي لأي عقوبات على الوحدات العسكرية الإسرائيلية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه سيتصدى لأي عقوبات تُفرض على أي وحدة عسكرية إسرائيلية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد وحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري أمس السبت أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات على وحدة نتساح يهودا الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ليس على علم بهذا الأمر.

وقال نتنياهو في بيان "إذ اعتقد أي شخص أن بإمكانه فرض عقوبات على أي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي، فسأتصدى لها بكل قوتي".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن وحدة نتساح يهودا التابعة له وحدة قتالية نشطة وتعمل وفق مبادئ القانون الدولي.

وقال "بعد ما نُشر عن فرض عقوبات على الوحدة، فإن الجيش الإسرائيلي لا علم له بهذا الأمر. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، فسيتم مراجعته. يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".