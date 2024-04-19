سورية.. قصف إسرائيلي استهدف منشآت دفاع جوي جنوبي البلاد

أفاد مصدر عسكري في سورية، بأن إسرائيل استهدفت بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين، مواقع تابعة للدفاع الجوي السوري في المنطقة الجنوبية، مؤكدا وقوع خسائر مادية.

وكانت وسائل إعلام سورية قالت، في وقت سابق من فجر اليوم، إن إسرائيل شنت غارات على جنوب سورية تزامنا مع أنباء عن هجوم نفذته على أهداف في إيران.

وذكرت التقارير الإعلامية حينها أن الغارات الجوية استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سورية.

وشملت الغارات على جنوبي سورية مطارات الثعلة في السويداء و"عزرة" و"الثليحة".

كذلك جرى استهداف كتيبة رادار تقع بين بلدة عزرا وقرية قرفة في الجنوب.