تمديد إغلاق الأجواء الأردنية ونفي إعلان حالة الطوارئ في المملكة

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني تمديد إغلاق الأجواء لغاية الساعة 11 صباحا بتوقيت الأردن.

ومن جهة أخرى نفى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية مهند المبيضين ما ورد من مزاعم حول إعلان حالة الطوارئ في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن الوزير قوله إن كل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إعلان حالة الطوارئ في الأردن لا صحة له إطلاقاً.