الجيش اللبناني يعلن تسلمه جثة باسكال سليمان من السلطات السورية

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أنه تسلم من السلطات السورية جثة باسكال سليمان، منسق حزب القوات اللبنانية، الذي أعلن الجيش اللبناني أن "عصابة سورية" خطفته وقتلته في لبنان ونقلت جثته إلى سوريا.

وقال الجيش اللبناني، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه تسلم "جثة المواطن باسكال سليمان من السلطات السورية، وستُنقل إلى المستشفى العسكري المركزي للكشف عليها استكمالًا للتحقيقات، على أن تسلَّم إلى ذويه بعد ذلك".

وذكر موقع حزب القوات اللبنانية أن مراسم دفن باسكال سليمان ستكون يوم الجمعة المقبل الموافق 12 أبريل/نيسان، وسيترأسها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في كنيسة مار جرجس في مدينة جبيل.​

وكان الجيش اللبناني قد أعلن مساء الاثنين أن "مديرية المخابرات بالجيش تمكنت من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية خطف باسكال سليمان. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا".

ووصف حزب القوات اللبنانية مقتل سليمان بأنه "عملية اغتيال سياسية حتى صدور نتائج التحقيق"، بينما دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى "ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات".