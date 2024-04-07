بريطانيا توفد سفينة للملكية البحرية لإيصال مساعدات إلى غزة

أعلنت الحكومة البريطانية الأحد عن إيفاد سفينة تابعة للقوّات البحرية الملكية لإيصال مساعدات إلى غزة عبر الممرّ الإنساني من قبرص.

وقال وزير الدفاع غرانت شابس في بيان إن السفينة "في طريقها إلى شرق البحر المتوسط بغية دعم الجهود الدولية لتوصيل مساعدات حيوية إلى غزة".

ومن شأن هذه المبادرة أن تسمح بـ"دعم الممرّ الإنساني البحري الدولي من قبرص إلى غزة المدعوم من عدّة شركاء لنا ومن الأمم المتحدة"، وفق ما أفاد وزير الخارجية ديفيد كامرون في البيان.

وتطرّق كامرون إلى احتمال القيام مع الولايات المتحدة وقبرص وشركاء آخرين بإرساء "رصيف مؤقّت جديد قبالة ساحل غزة بغية إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن وبأكثر الطرق أمنا".

وتعهّدت وزارة الخارجية "تقديم مبلغ قد يصل إلى 9.7 ملايين جنيه استرليني (11.30 مليون يورو) لإيصال المساعدات وتوفير الخبرات اللوجستية وتزويد الممرّ الإنساني بعربات رافعة ووحدات تخزين".

ويقضي الهدف بـ"زيادة كمّية المساعدات إلى أقصى المستويات كي تصل إلى الأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة إليها".