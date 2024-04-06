أميركا تحذر من تزويد الصين لروسيا بمعلومات استخبارية جيوسياسية

حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من أن الصين عززت إمدادها لروسيا، بما في ذلك إمدادها بمعلومات استخبارية جيوسياسية؛ لمساعدة موسكو في حربها ضد أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وبحسب مصادر مطلعة، من بين الدلائل على التكامل العسكري المتواصل بين الدولتين زودت الصين روسيا بصور أقمار اصطناعية لأغراض عسكرية، فضلا عن إلكترونيات دقيقة ومعدات للدبابات.

وذكر أحد المصادر أن الصين تزود روسيا أيضا ببصريات ووقود الصواريخ، كما يزيد التعاون بينهما في مجال الفضاء.

ورفض متحدثون باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض التعليق. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للحصول على تعليق خلال العطلة الأسبوعية.