وفاة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق

أعلن نجل الدكتور أحمد فتحي سرور، السياسي البارز ورئيس مجلس الشعب المصري الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وفاة والده عن عمر ناهز 91 عاماً.

وقال طارق فتحي سرور نجل رئيس مجلس الشعب الأسبق عبر صفحته على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا".

ولد الراحل في يوليو عام 1932 في محافظة قنا بصعيد مصر، وتولى رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عاماً متتالية.

ويعد سرور أحد رجال القانون البارزين في التاريخ المصري الحديث، ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة في وقت لاحق اليوم السبت، وفقاً لما أعلنه نجله.