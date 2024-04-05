زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب نيويورك

قالت السلطات الأميركية إن زلزالا بقوة 4.8 درجة على سلم ريختر هز منطقة بمدينة نيويورك ذات الكثافة السكانية العالية صباح اليوم،، حيث اهتزت المباني في جميع أنحاء مانهاتن.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول: "ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة غرب مانهاتن وشعر به السكان في جميع أنحاء نيويورك.

وأضافت هوكول "يقوم فريقي بتقييم التأثيرات وأي أضرار قد تحدث، وسنقوم بتحديث المعطيات للجمهور على مدار اليوم".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان بالقرب من منطقة لبنان بولاية نيوجيرسي.

وأكدت إدارة الإطفاء في نيويورك عدم ورود تقارير أولية عن وقوع أضرار.

هذا، وأشارت وسائل إعلام إلى أن الناس في مناطق بعيدة مثل بالتيمور وفيلادلفيا وكونيتيكت ومناطق أخرى من الساحل الشرقي غير المعتادين على الزلازل عبروا عن شعورهم باهتزاز الأرض.