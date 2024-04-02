أمين عام الأمم المتحدة يدين استهداف البعثة الإيرانية في دمشق

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم الذي استهدف مبنى البعثة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق أمس.



وأكد غوتيريش ضرورة احترام مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها وفقا للقانون الدولي.

وجدد دعوته لجميع المعنيين لتجنب الهجمات التي قد تضر المدنيين والبنية الأساسية المدنية، ودعا كل الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.