الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.. فيديو

أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، وذلك بمجلس النواب المصري بمقره الجديد في العاصمة الإدارية.

وفي كلمة ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب أداء اليمين الدستورية أعرب الرئيس المصري عن تقديره للشعب المصري على تجديد الثقة به رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وقال "أجدد العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في المجالات كافة متسلحين في ذلك بعبق التاريخ الذي لا نظير له بعزيمة أشد رسوخاً من الجبال".