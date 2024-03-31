اندلاع أعمال عنف في ديار بكر الكردية خلال الانتخابات المحلية التركية

لقي شخص واحد حتفه وأصيب 11 آخرون، في أعمال عنف، اندلعت في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا، والتي تقطنها أغلبية كردية، فيما تجرى انتخابات السلطات المحلية بجميع أنحاء البلاد اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية أن هناك صراعا في منطقة صور بالمدينة، حول انتخاب رئيس البلدية. وأضافت أن هؤلاء المتورطين استخدموا أسلحة نارية وحجارة وعصي. ولم يتضح من المسؤول على الفور عن أعمال العنف.

وكانت مراكز الاقتراع في تركيا ، قد فتحت أبوابها في وقت سابق اليوم الأحد لإجراء الانتخابات البلدية، حيث تتجه الأنظار إلى السباق للسيطرة على المركز الاقتصادي للبلاد، إسطنبول والعاصمة أنقرة.

ويأتي تصويت الأحد بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت العام الماضي والتي مدد فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان حكمه بعد عقدين في السلطة.

وسيساعد التصويت في المراكز الصناعية مثل إزمير وأضنة وبورصة، من بين مدن أخرى، على قياس المزاج السياسي في البلاد وكذلك شعبية أردوغان وسط أزمة تكاليف المعيشة.

وستشهد إسطنبول إحدى المواجهات الرئيسية في الانتخابات.

ويسعى مرشح حزب الشعب الجمهوري العلماني، عمدة إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو، إلى الفوز بولاية أخرى مدتها خمس سنوات.

وفي حال فوز إمام أوغلو بولاية ثانية سيجعل ذلك منه منافسا رئيسيا لرجب طيب اردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2028.

ويحق لحوالي 61 مليون شخص التصويت، بما في ذلك حوالي مليون ناخب جديد يحق لهم التصويت للمرة الأولى.