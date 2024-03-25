إسرائيل تحذر 4 دول أوروبية من خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أبلغت إسرائيل أربع دول أوروبية اليوم الاثنين أن خطتهم للعمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية بمثابة "جائزة" من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض.

وقالت إسبانيا يوم الجمعة إنها اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات صحفية إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر يبعث برسالة إلى حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى مفادها أن الهجمات الدموية على الإسرائيليين ستُقابل بمبادرات سياسية تقدم للفلسطينيين".

وأضاف أن "حل الصراع لن يكون ممكنا إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وأي التزام بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يؤدي إلا إلى الابتعاد عن التوصل إلى حل ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي".

ولم يحدد نوع الحل. ولطالما استبعدت إسرائيل، التي يضم ائتلافها الحاكم يمينيين متطرفين مؤيدين للاستيطان، إقامة دولة فلسطينية. ويضعها هذا في خلاف مع القوى الغربية التي تدعم هدفها المتمثل في هزيمة حركة حماس لكنها تريد خطة دبلوماسية لما بعد الحرب.