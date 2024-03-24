جرحى في قصف إسرائيلي على بعلبك و"حزب الله" يردّ بـ60 صاروخ كاتيوشا

أصيب أربعة أشخاص بجروح جرّاء غارات إسرائيليّة استهدفت ليل السبت الأحد منطقة بعلبك، معقل حزب الله في شرق لبنان، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، ما دفع الحزب إلى الردّ.

وقال الجيش الإسرائيلي "أغارت طائرات حربيّة في وقت سابق الليلة على ورشة تحتوي على وسائل قتاليّة تابعة لحزب الله في منطقة بعلبك".

وهذه ثالث ضربة تستهدف المنطقة البعيدة عن الحدود مع إسرائيل خلال نحو ستّة أشهر من القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وذكر مراسل فرانس برس أنّ "الطيران الإسرائيلي أطلق خمسة صواريخ على مبنى سكني من طابقين في بلدة العسيرة في خراج مدينة بعلبك".

وأضاف أنّ الغارات استهدفت مركزا لحزب الله كان مهجورا منذ فترة، ما أدّى إلى إصابة أربعة من سكّان المباني المجاورة.

وبعد نحو ساعة، قال حزب الله أنه "ردّا على قصف أحد الأماكن في مدينة بعلبك، استهدفنا صباح يوم الأحد القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنّه رصد "نحو 50 قذيفة صاروخيّة" أطلِقت من لبنان "نحو شمال إسرائيل"، مشيرا إلى أنّه "اعترض عددا منها".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنّ "طائرات لجيش الدفاع أغارت على المنصّات التي استُخدِمت لإطلاق بعض هذه القذائف".

وتأتي الغارات على العسيرة، الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر من الحدود الإسرائيليّة اللبنانيّة، بعد فترة هدوء نسبي استمرت حوالى عشرة أيام.