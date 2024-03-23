تشخيص إصابة الأميرة كايت بالسرطان يتصدر عناوين الصحف البريطانية

هيمن الخبر الصادم الذي أعلنته كايت ميدلتون أميرة ويلز البريطانية أمس الجمعة عن تشخيص إصابتها بالسرطان على الصفحات الأولى للصحف البريطانية الصادرة اليوم السبت مصحوبا برسائل دعم مقرونة بانتقادات لأولئك الذين تكهنوا بشأن صحتها.

وقالت كايت أمس إنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي بعد أن كشفت فحوص أجرتها، بعد خضوعها لعملية جراحية كبيرة في البطن في يناير، عن إصابتها بالسرطان.

ووصفت كايت (42 عاما) زوجة ولي العهد الأمير وليام اكتشاف إصابتها السرطان بأنه "صدمة كبيرة". وتمثل هذه الأخبار صدمة صحية جديدة للعائلة المالكة في بريطانيا لأن الملك تشارلز يخضع أيضا للعلاج من السرطان.

ونشرت جميع الصحف الصادرة اليوم أخبار الأميرة كايت مصحوبة بصورتها أثناء إلقاء رسالتها المصورة التي سجلت في وندسور يوم الأربعاء.

وكان العنوان الرئيسي لصحيفة ذا صن "كايت، لستِ وحدك"، وأشارت إلى أنها تلقت "فيضا كبيرا من الحب والدعم"، في حين كتبت منافستها ديلي ميرور "كايت تكشف عن صدمة الإصابة بالسرطان" وتحدثت عن كلمات الأميرة حول كيف وجب عليها توضيح هذه الأخبار لأطفالها جورج وشارلوت ولويس.

واقتبست صحيفة ديلي تليجراف قول الأميرة التي لا تزال معروفة باسمها قبل الزواج كايت ميدلتون "كان السرطان صدمة كبيرة"، لكن الصحيفة أشارت إلى أنها قالت إنها "ستكون على ما يرام".

وتحدثت صحيفة "ديلي ميل" عن أولئك الذين تكهنوا في الأسابيع القليلة الماضية بصحتها قائلة "كيف يشعر الآن كل هؤلاء السيئين الذين كتبوا تعليقات مزعجة على الإنترنت؟".

وتدفقت رسائل الدعم لكايت أمس الجمعة ومن بينها رسائل من الملك تشارلز والأمير هاري ورئيس الوزراء ريشي سوناك ورئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال سوناك إن كايت "أظهرت شجاعة كبيرة" في بيانها، مضيفا أنها "تعرضت لمعاملة قاسية من شرائح معينة من وسائل الإعلام حول العالم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي".

وخضع الملك تشارلز الذي تولى العرش في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث لإجراء طبي يتعلق بتضخم البروستاتا في المستشفى ذاته الذي ذهبت إليه كايت في يناير.

ثم كشف قصر باكنجهام في فبراير أن الملك (75 عاما) سيخضع للعلاج من السرطان مما يعني اضطراره لتأجيل واجباته الملكية العامة.