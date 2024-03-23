نائب رئيس مجلس الأمن الروسي معلقا على هجوم موسكو: "الموت مقابل الموت"

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على الهجوم المسلح على المركز التجاري "كروكوس سيتي هول"، والذي أسفر عن مقتل 115 شخص وإصابة العشرات.

وكتب مدفيديف في قناته على "تلغرام": " إلى عائلات القتلى الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي - خالص التعازي وصادق المواساة لجميع أحباء الضحايا".

وأضاف: "الإرهابيون يفهمون فقط بالرد عليهم بالقوة.. لن تجدي المحاكم والتحقيقات نفعا إذا لم تُواجه القوة بالقوة.. بالموت من خلال الإعدام الكامل للإرهابيين ومحاسبة أسرهم.. تلك تجربة عالمية".

وقال مدفيديف: " إذا ثبت أن هؤلاء إرهابيون يتبعون لنظام كييف فسنقضي عليهم وعلى مسؤوليهم، يجب العثور عليهم جميعا والقضاء عليهم بلا رحمة باعتبارهم إرهابيين".

واختتم قائلا: "الموت مقابل الموت".