البرلمان العربى يدين مصادرة 8 آلاف دونم من الأغوار للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي

أدان البرلمان العربي، اليوم السبت ، بشدة قرار وزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسلئيل سموتريتش مصادرة ثمانية آلاف دونم من الأغوار بغرض التوسع الاستيطاني، مؤكداً أن "استمرار سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية يهدف إلى إيجاد وقائع جديدة على الأرض، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكد البرلمان العربى، في بيان نشره على حسابه بموقع "فيس بوك" اليوم ، أن "مفاوضات وقف العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة يجب أن يواكبها وقف لجميع أنواع العدوان الإسرائيلي على الأرض والإنسان الفلسطيني"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، "واتخاذ موقف يضع حدًا لانتهاكات كيان الاحتلال، والتدخل لمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية، ووقف القرارات أحادية الجانب".

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "التصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي، واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن منع الاستيطان لعدم جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار".