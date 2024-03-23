‎أول تصريح من أوكرانيا بشأن حادث إطلاق النار في موسكو

قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، الجمعة، إن بلاده "لا علاقة لها بإطلاق النار والانفجارات" في قاعة للحفلات الموسيقية بمدينة كروكوس في منطقة موسكو.

وتابع بودولياك، عبر منصة "إكس": "من المؤكد أن أوكرانيا لا علاقة لها وهذا غير منطقي على الإطلاق، فأوكرانيا تقاتل ضد الجيش الروسي منذ أكثر من عامين، وكل شيء في هذه الحرب لن يتم حسمه إلا في ساحة المعركة من خلال الأسلحة والقرارات".

وتابع: "الهجمات الإرهابية لا تحل أي مشاكل، وأوكرانيا لم تلجأ أبدا إلى استخدام الأساليب الإرهابية، إنها دائما لا معنى لها، وعلى النقيض من روسيا نفسها، التي تستخدم الهجمات الإرهابية في الحرب الحالية ضد أوكرانيا".