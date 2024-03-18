شولتس: لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي والفلسطينيون يتضورون جوعا

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس قلقه اليوم الأحد من "التكلفة الباهظة للغاية" للهجوم الإسرائيلي على حركة حماس في غزة، قائلا إن العالم لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي بينما يتضور الفلسطينيون جوعا في القطاع.

وأضاف شولتس بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس أنه عبر خلال الاجتماع عن مخاوفه إزاء ارتفاع عدد القتلى المدنيين وعدم وصول كميات كافية من المساعدات إلى غزة حيث تقول وكالات إغاثة إن مجاعة تلوح في الأفق.

وقال شولتس باللغة الإنجليزية خلال ظهوره برفقة نتنياهو "كلما ازداد الوضع سوءا بالنسبة لسكان غزة، زادت أهمية هذا السؤال: هل يمكن أن يبرر الهدف، بغض النظر عن أهميته، هذه التكلفة الباهظة للغاية، أم أن هناك طرقا أخرى لتحقيق هدفك؟".

وجاءت زيارة شولتس اليوم الأحد إلى الأردن وإسرائيل بعد أن وافقت الأخيرة يوم الجمعة على خطة لشن هجوم على مدينة رفح على الطرف الجنوبي من القطاع الفلسطيني حيث يلوذ أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحرب.

وتساءل شولتس "كيف ينبغي حماية أكثر من 1.5 مليون شخص؟ إلى أين يجب أن يذهبوا؟".

وكان شولتس قد قال في وقت سابق اليوم بعد محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله في ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر إن العدد الكبير من القتلى المدنيين الذي قد ينجم عن هجوم رفح سيجعل تحقيق السلام في المنطقة "صعبا للغاية".

وأضاف شولتس أنه تحدث إلى نتنياهو عن ضرورة تحسين شروط توزيع المساعدات "بصورة عاجلة وواسعة النطاق".

وقال "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الفلسطينيين وهم يواجهون خطر الموت جوعا... هذا ليس نحن. وهذا ليس ما ندافع عنه".

وقال شولتس إن الأمن المستدام لن يتأتى من "الأسوار المرتفعة والخنادق العميقة" ولكن من منظور إيجابي للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، وهو ما يعني حل الدولتين.

وأضاف أنه يتعين إصلاح السلطة الفلسطينية وتعزيزها، سواء من حيث الأفراد أو الهياكل التنظيمية، من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأردف "لضمان استدامة الأمن للأجيال المقبلة من الشعب الإسرائيلي، (يجب) التوصل إلى حل مع الفلسطينيين، وليس ضدهم... لا يمكن هزيمة العنف بالوسائل العسكرية وحدها".

ورد نتنياهو بالقول إن الاتفاق الذي يجعل إسرائيل تبدو ضعيفة سيؤدي إلى سلام غير مستدام.

وفي حديثه مع الصحفيين في وقت سابق من اليوم في ميناء العقبة، قال شولتس "من الواضح جدا أننا يجب أن نفعل كل شيء حتى لا يصبح الوضع أسوأ مما هو عليه بالفعل".