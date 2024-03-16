البيت الأبيض: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تسير بالاتجاه الصحيح

قال البيت الأبيض، مساء الجمعة، إن الاقتراح الذي تقدمت به حركة «حماس» بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن هو بالتأكيد ضمن حدود ما هو ممكن، معرباً عن تفاؤل حذر.

ووفقاً لمقترح لـ«حماس» اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء، اقترحت الحركة على الوسطاء والولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، يقضي 100 منهم أحكاماً بالسجن مدى الحياة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الاقتراح «يقع بالتأكيد ضمن حدود الخطوط العريضة... للاتفاق الذي نعمل عليه الآن منذ عدة أشهر». وأضاف للصحافيين «نحن متفائلون بحذر بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لكن هذا لا يعني أن الأمر قد أنجز».

كذلك، لفت إلى أن البيت الأبيض لم ير أي خطة إسرائيلية تخص رفح وإنه يود أن يطلع على خطة إسرائيل حول شن هجوم على رفح.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مجدداً أنه يتعين على إسرائيل حماية المدنيين قبل شن عمليتها المزمعة في رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة.