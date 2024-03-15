بايدن يشيد بخطاب شومر ودعوته الى إجراء انتخابات في اسرائيل

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بخطاب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الداعي إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، مؤكدا أنّ الكثير من الأميركيين قلقون بشأن طريقة تعامل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحرب في غزة.

والدعوة التي وجهها شومر، وهو أعلى سياسي أميركي يهودي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، هي الأشد بحق اسرائيل حتى الآن من جانب مسؤول أميركي كبير منذ هجمات حماس على جنوب اسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال بايدن رداً على سؤال عن تصريحات شومر بعد لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في البيت الأبيض، "لقد ألقى خطاباً جيداً، وأعتقد أنه عبّر عن قلق جدّي لا يشعر به وحده، بل أيضاً كثير من الأميركيين".

وكشف بايدن للصحافيين في المكتب البيضوي أن شومر اتصل بموظفيه ليقول إنه سيدلي بهذه التعليقات، مضيفاً أنه "لن يقدّم تفاصيل بشأن الخطاب".

وأتى خطاب شومر في خضم ضغوط متزايدة من بايدن على نتنياهو لتقليل عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يُقتلون في غزة، والسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر المهدد بالمجاعة.

وقال شومر في تصريحاته "كدولة ديموقراطية، لإسرائيل الحق في اختيار قادتها". وأضاف أنّ "المهم هو أن يُتاح الخيار للإسرائيليين".

ورأى أنه "يجب أن يكون هناك نقاش جديد حول مستقبل إسرائيل بعد السابع من أكتوبر".

واعتبر شومر أيضًا أنّ الزعيم الإسرائيلي هو واحد من أربع "عقبات رئيسة" أمام السلام إلى جانب حركة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والإسرائيليين اليمينيين المتطرفين. واتهم نتنياهو بإحاطة نفسه بالمتطرفين.