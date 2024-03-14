بوريل: الكارثة الإنسانية في غزة ليست طبيعية وإنما "من صنع الإنسان"

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ليست كارثة طبيعية وإنما من "صنع الإنسان".

وجاءت تعليقاته عقب اجتماعات في واشنطن.

وقال بوريل لصحافيين في مكاتب الاتحاد الأوروبي في واشنطن إن زعماء العالم بحاجة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل لتفتح الحدود أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.